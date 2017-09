China will in Kürze nur noch Elektrofahrzeuge zulassen. Autos mit fossilen Brennstoff-Motoren sollen verboten werden

Ein hoher chinesischer Beamter sagt, dass China einen Plan vorantreibt, um Autos zu verbieten, die auf fossilen Brennstoffen nutzen und stattdessen die Anwendung von Elektrofahrzeugen vorantreiben will.

Xin Guobin, der chinesische Vize-Minister für Industrie und Informationstechnologie, wurde in den Medien zitiert, dass er gesagt habe, dass dieser Plan den Weg der Autoindustrie des Landes zutiefst beeinflussen würde.

„Viele Länder haben ihre Entwicklungsstrategien angepasst. Einige Länder haben einen Zeitplan ausgearbeitet, um die Produktion und den Verkauf von traditionellen Treibstofffahrzeugen zu stoppen“, sagte Xin während eines Auto-Forums in der nördlichen Stadt Tianjin.

„Jetzt hat das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie eine Studie ins Leben gerufen und wird mit anderen Abteilungen einem Zeitplan für unser Land arbeiten“, fügte er hinzu.

Die Umstellung wird als Teil der Bemühungen Chinas gesehen, um die massive Luftverschmutzung in dem Land einzudämmen.

Dementsprechend wird erwartet, dass die Regierung die Motorenhersteller und Autofirmen dazu verpflichten wird, die Implementierung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen, um die globalen Klimastandards zu erfüllen, die in den Pariser Abkommen von 2016 festgelegt wurden, berichtete Bloomberg.

Die weltweiten Automobilhertseller erwarten, dass der chinesische Auto-Elektrifizierungsplan zu einer dramatischen Verschiebung des Marktes führen würde, da die Verbraucher des Landes die größte Kunden für Kraftfahrezuge weltweit sind..

Gleichzeitig sind sie bereit, auf das zu antworten, was ein revolutionärer industrieller Umzug der chinesischen Regierung sein könnte.

Honda wird bereits 2018 ein Elektroauto für den chinesischen Markt vorstellen. Yasuhide Mizuno, der Vorstandsvorsitzende von Honda wird in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Konzern Guangqi Honda und Dongfeng Honda einen neuen Fahrzeugtyp vorstellen. Andere Autohersteller und Investoren sind schnell gefolgt.

Der chinesische Startup-Autohersteller Nio will Mitte Dezember mit dem Verkauf Elektro-Fahrzeuges beginnen. Nio arbeitet mit der chinesischen staatlichen Anhui Jianghuai Automobile Group zusammen, die selbst derzeit mit Volkswagen kooperiert, um bereits 2018 Elektro-Fahrzeug in China einzuführen.

