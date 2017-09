Nato-Chef: Was die heutige Welt „unvorhersehbarer und schwieriger“ macht (sputniknews)

Ach wäre Russland doch noch so schwach wie zu Jelzins Zeiten…blöd gelaufen für die USA und die NATO, die meinten sich endlich die ganze Welt zum folgsamen Untertan zu machen….(dp)

https://de.sputniknews.com/politik/20170909317375676-stoltenberg-welt-unvorhersehbar-schwierig/ 09.09.2017

Nato-Chef: Was die heutige Welt „unvorhersehbarer und schwieriger“ macht

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat in einem Interview mit der britischen Zeitung „The Guardian” erklärt, dass sich die Lage in der Welt seit dem Beginn seiner politischen Karriere vor fast 30 Jahren drastisch verschlechtert habe.

Stoltenberg sagte im Interview, die Welt sei „unvorhersehbarer und schwieriger“ geworden, denn es gebe zu viele Herausforderungen zur gleichen Zeit.

„Wir haben die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen in Nordkorea, wir haben Terroristen, Instabilität, und wir haben ein durchsetzungsfähiges Russland. Es ist eine gefährlichere Welt“, so der Nato-Chef.

In Bezug auf die Nordkorea-Krise merkte er an, man müsse eine politische Lösung finden.

„Würde ich anfangen, über mögliche militärische Optionen zu mutmaßen, würde ich die Ungewissheit und Schwierigkeit der Situation nur verstärken“, sagte Stoltenberg.

Dabei betonte er, Südkorea und Japan hätten das unbestrittene Recht, ihre Sicherheit zu schützen – auch mit militärischen Mitteln. Stoltenberg unterstütze zudem die US-Militärpräsenz in Südkorea.

