Aleppo: Die aktuelle Situation / Ein Franziskaner berichtet über den Terror der Islamisten in Aleppo – von Karin Leukefeld 

Rückkehr zur Normalität in Syrien? Die aktuelle Situation in Aleppo.

von Karin Leukefeld

Aleppo im Spätsommer 2017. Kein Jahr ist es her, dass der Zugang zur Stadt nur auf Umwegen möglich war. Heute sind die Straßen von Kriegsschrott und Trümmern befreit, die Schäden treten umso deutlicher hervor. Die Menschen nehmen ihr Leben wieder selbst in die Hand.

Hier: https://www.rubikon.news/artikel/ruckkehr-zur-normalitat-in-syrien

Glaubensbruder gegen Gotteskrieger – »Hoffnung in der Hölle«: Ein Franziskaner berichtet über den Terror der Islamisten in Aleppo

Von Rüdiger Göbel

Hier: https://www.jungewelt.de/artikel/317382.glaubensbruder-gegen-gotteskrieger.html

