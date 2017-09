bei Minute 2.40 sagt Bundesaussenminister Sigmar Gabriel:

„Übrigens in Syrien macht sagt Russland

zu Recht das Gleiche: Lasst uns zuerst in

dem Astana-Prozess den Waffenstillstand

durchsetzen und dann in Genf über eine

neue Verfassung und Wahlen in Syrien

verhandeln ich finde die gleiche Logik

gilt für die Ukraine.“

