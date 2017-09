Kiew hat Bundesaußenminister Gabriel für seine Äußerung zugunsten der Lockerung von Sanktionen gegen Russland scharf angegriffen.

Gabriel hatte am Dienstag bei einem Wahlkampf-Auftritt nicht ausgeschlossen, dass im Rahmen der möglichen Entsendung von UN-Friedenstruppen in den Donbass auch die Sanktionen gegen Russland fallen könnten. Zuvor hatte er die Initiative des russischen Präsidenten Putin zur möglichen Entsendung von UN-Friedenstruppen in den Donbass begrüßt. Er unterstrich, man müsse diese Chance nutzen, um einen dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen.

