Gabriel zu Nordkorea: „Das gab es noch nie – USA haben angeboten, auf Regimechange zu verzichten“ (RT Deutsch)

Eine militärische Intervention oder Aktion gegen Nordkorea müsse um jeden Preis verhindert werden, machte Außenminister Sigmar Gabriel gestern vor der Presse in Berlin deutlich. Den US-Verteidigungsminister zitierend meint er, man würde durch eine Intervention „mehr Menschenleben opfern als es seit dem Zweiten Weltkrieg je der Fall gewesen ist“. Nordkorea und die USA müssten seiner Meinung nach zurück an den Verhandlungstisch kehren.

Dazu müssten weitgehende Angebote gemacht werden, so wie jenes des US-Außenministers. „Ich finde das Angebot des amerikanischen Außenministers sehr weitgehend gegenüber Nordkorea. Kein Regimechange, keine Intervention in die innere Politik – das gab es bislang noch nie von den Vereinigten Staaten in dieser Klarheit. Insofern unterstützen wir den amerikanischen Außenminister sehr“, erklärte Gabriel.

