Ein zwischen dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin unterzeichnete Abkommen sieht die Ankunft von 600.000 Tonnen Weizen vor.

In der vergangenen Woche begrüßte der venezolanische Vizepräsident Tareck El Aissami das erste Schiff, das Weizenmehl ins Land brachte. Er beschrieb dieses Ereignis als „historisch“.

„Nahrung wird in Venezuela in keinem Sektor fehlen, keine Rohstoffe. Es wird weder (Donald) Trump noch das nordamerikanische Imperium sein, das den unvermeidlichen Verlauf der Venezuela-Power stoppen kann „, sagte El Aissami und fügte hinzu, dass das Land“ nicht allein „sei und dass“ wird „weil es“ die internationale Anerkennung anderer Völker hat, die auch für ihre Souveränität und für ihre Freiheit kämpfen. “

Die Regierung hat mitgeteilt, dass sich ein zweiter Frachter sich bereits in internationalen Gewässern in der Nähe Südamerika befindet.

Venezuela erwartet, mehr als 600.000 Tonnen Weizen bis Ende Dezember zusätzlich zu anderen Produkten von der russischen Regierung zu erhalten.

Weizen wird dann in Mühlen verarbeitet für die Auslieferung an mehr als 10.000 Bäckereien im Land.

