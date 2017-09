Die syrische Stadt Deir ez-Zor wird seit 2015 vom IS belagert. Noch immer sollen rund 125.000 Zivilisten in der Stadt leben, die unter schwierigen Bedingungen aus der Luft versorgt wurde.

Die am Euphrat gelegene Stadt liegt in einem wichtigem landwirtschaftlich fruchtbaren Teil Syriens. Seit ab Mitte der 1990er-Jahre Erdöl in der Region gefunden wurde, ist die Stadt zudem zu einem Zentrum der syrischen Erdölförderung geworden.

