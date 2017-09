Kambodscha: Oppositionsführer verhaftet wegen Zusammenarbeit mit US-Kräften mit dem Ziel die Regierung in Phnom Pen zu stürzen.

URL dieses Artikels:

Die Polizei in Kambodscha hat den Oppositionsführer Kem Sokha verhaftet und ihn mit der Zusammenarbeit mit ausländischen beschuldigt um die kambodschanische Regierung zu stürzen.

Er wurde in seinem Haus in Phnom Penh am Sonntag wegen angeblich geheimer Umsturzpläne gegen die Regierung mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten verhaftet.

Die Regierung sagte in einer Erklärung, dass ein Videoclip und andere Beweise vorlägen, einen geheimen Plan aufzeigen.

Ein Sprecher des Innenministeriums von General Khieu Sopheak verlautbarte, dass es in Kürze zu einem Gerichtsverfahren kommen würde.

Die Anklagen gegen Sokha tragen eine Freiheitsstrafe von 15 bis 30 Jahren.

Sokha sagt angeblich in dem angeblichen Video, dass „er trainiert wurde und von einem mächtigen ausländischen Land finanziert wurde, um die Regierung zu stürzen.“

Seine Partei verweigerte die Vorwürfe und sagte, die Anklagen seien politisch motiviert. Die Oppositionspartei erklärte, dass die Verhaftung das Gesetz verletzt habe, welches ihm als gewählter Gesetzgeber Immunität von der Strafverfolgung garantiere.

Die Partei forderte Kem Sokhas sofortige Freilassung und forderte die internationale Gemeinschaft auf, „für die Freilassung von Kem Sokha zu intervenieren“. Weiterhin sende die Verhaftung „sende ein sehr klares Signal, dass die Demokratie in Kambodscha unter schwerer Bedrohung steht“.

Im vergangenen Monat verbot die Regierung bestimmte Sendungen einige Radiosender und wiess eine unabhängige Zeitung, The Cambodia Daily an, $ 6 Millionen in Steuern zu zahlen, oder mit Schließung zu rechnen habe.

