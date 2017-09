Marieluise Beck und die undankbaren Russen (RT Deutsch)

Die schweizerische NNZ veröffentlichte einen Gastkommentar der deutschen Grünen Politikerin Marieluise Beck über den richtigen Umgang mit Russland. Im Artikel schlägt Beck Visafreiheit für Russland vor. Im Gegenzug sollen die Russen die Macht der jetzigen Kremlherren zum Bröckeln bringen.

Von Wladislaw Sankin

Marieluise Beck gehört mit ihrer „bürgerlich-aristokratischen Ausstrahlung“, „charmantem strahlenden Lächeln“ und „königinnenblauen Seidenmantel“ zweifelsohne zum Liebling deutscher Presse. Das Laudatio zu ihrem Abschied aus dem Bundestag in der „Welt“ lässt verstehen, warum. Wie kein anderer deutscher Politiker vermittelt M-L. Beck den Eindruck, auf der moralisch richtigen Seite zu stehen.

Selbst ihr legendärer Abschied vom Pazifismus infolge der Jugoslawienkriege ist in ihrer Ausführung irgendwie niedlich und emphatisch. So ist es auch mit ihrem notorischen Interventionismus – als Ostbeauftragte und „Russlandexpertin“ gehört es zur Selbstverständlichkeit einer Marieluise Beck, die aufrührerischen Kräfte in anderen Staaten auf Biegen und Brechen zu unterstützen. Weil Marieluise Beck für diese Länder nur das Schöne träumt, egal wie manchmal abstrus und aggressiv ihre Auslassungen gegen die legitime Staatenlenker von Staaten wie Russland ausfallen.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/inland/56665-marieluise-beck-und-undankbaren-russen-visafreiheit-russland/

