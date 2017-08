Das Pentagon hat falsch gezählt in Afghanistan (Neue Züricher Zeitung)

https://www.nzz.ch/international/us-truppen-pentagon-hat-falsch-gezaehlt-in-afghanistan-ld.131361531.8.2017

11.000 amerikanische Soldaten sind in Afghanistan, nicht bloß 8400. Das hat eine neue Zählung der Truppen ergeben.

Verteidigungsminister Mattis hatte verlässliche Zahlen verlangt.

awy./(Reuters) · Die USA haben deutlich mehr Soldaten in Afghanistan stationiert als bisher offiziell bekannt gegeben wurde. Die Chef-Pressesprecherin des Verteidigungsministeriums erklärte in Washington, in dem Land befänden sich derzeit etwa 11 000 amerikanische Soldaten. Bisher hatte das Pentagon stets von etwa 8400 gesprochen.

Die neue Zahl gehe aus einer neuen Zählung hervor, die Verteidigungsminister Mattis angeordnet habe, sagte die Sprecherin. Er selbst hatte sich beschwert, über keine zuverlässigen Angaben zu verfügen. Zuletzt habe es viel Konfusion in Berichten über die Anzahl von Soldaten in Afghanistan gegeben, gab Generalleutnant Kenneth McKenzie zu.

In der amerikanischen Presse heißt es, das Militär habe offenbar die wahren Truppenbestände in Afghanistan verschleiert, um nicht zugeben zu müssen, dass die vom früheren Präsidenten Obama angeordnete Truppenobergrenze überschritten wurde. Temporär entsandte Mannschaften wurden demnach nicht oder nicht vollständig mitgezählt. Zudem wurden anstelle von Soldaten Kontraktangestellte nach Afghanistan geschickt, um den Truppenbestand gering zu halten. Und die Mannschaft verdeckter Operationen entzieht sich aus Gründen der Geheimhaltung der umfassenden Buchhaltung.

Im Pentagon wird betont, dass nicht mehr amerikanische Truppen nach Afghanistan geschickt wurden, seit Präsident Trump letzte Woche eine Verstärkung des amerikanischen Kontingents angeordnet hat. Eine Neuzählung der Bestände im Irak und in Syrien wurde angeordnet.

