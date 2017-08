Afghanistan – Russland und China – Unter Ausschluss des Westens (junge Welt)

https://www.jungewelt.de/artikel/317319.unter-ausschluss-des-westens.html

Unter Ausschluss des Westens

Von Jörg Kronauer

Russland ist zurück. Lange Zeit hatte kaum jemand damit gerechnet, dass Moskau nach dem sowjetischen Abzug im Jahr 1989 noch einmal größeren Einfluss in Afghanistan erhalten könnte: Erst kamen seine damaligen Gegner, dann – 2001 – Statthalter des Westens in Kabul an die Macht. Die russische Regierung hat’s dennoch immer wieder versucht. Afghanistan, südlich an die zentralasiatischen Republiken und damit an Russlands Einflussgebiet angrenzend, ist geostrategisch zu wichtig, um es zu ignorieren. Von 2002 bis 2005 stellte Moskau der Führung in Kabul jährlich Waffen und militärische Unterstützungsleistungen im Wert von 30 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um dort zum Aufbau eines nicht-dschihadistischen Staatsapparats beizutragen. Erst 2006 wurden diese Hilfe beendet, als der Westen die russische Föderation mit seiner Umsturzpolitik in Georgien, der Ukraine und Kirgistan immer weiter in die Enge trieb.

Im Jahr 2012 bemühte Kabul sich erfolgreich um den Beobachterstatus bei der Shanghai Cooperation Organization (SCO), einem von Russland und China dominierten asiatischen Bündnis, das sich vor allem als Zusammenschluss gegen den Terrorismus begreift, aber auch ein militärisches Standbein aufbaut. Manche sehen es klar in Opposition zur NATO. Ende März 2014 erklärte der damalige afghanische Präsident Hamid Karsai dann nach dem Krim-Referendum, sein Land respektiere »den freien Willen der Bevölkerung der Krim«. Wie kam es, dass er es wagte, dem Westen, von dem er doch vollkommen abhängig war, zu trotzen? Seine »Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit westlichen Regierungen« habe ihn veranlasst, sich in diesem Punkt klar auf die Seite Russlands zu schlagen, berichtete Karsai später. Im Juli 2015 beschlossen sein Nachfolger Aschraf Ghani und der russische Präsident Wladimir Putin eine engere Antiterrorkooperation. Im Februar 2016 lieferte Moskau 10.000 Kalaschnikows und große Mengen Munition nach Afghanistan. Im Mai 2016 folgte ein Beschluss über eine weitere Vertiefung der Militärkooperation.

Mitte Februar 2017 hat der Kreml seine erste eigene Afghanistan-Konferenz veranstaltet: Die Regierungen Afghanistans, Russlands, Chinas, Pakistans, Indiens und Irans diskutierten in der russischen Hauptstadt über Möglichkeiten, den Krieg zu beenden. Nicht vertreten waren die USA und die EU. In Vorbereitung auf die Konferenz hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow die Auffassung geäußert, man werde an Gesprächen mit den Taliban nicht vorbeikommen, wenn man wirklich Frieden wolle. In Washington nimmt man die russischen Bemühungen durchaus ernst. Auf lange Sicht sei Afghanistan »für den russischen Präsidenten Wladimir Putin ein weiterer Hotspot, um Einfluss auszuüben« und sich »als Problemlöser und Friedensbringer darzustellen«, schimpfte Anfang August Michael Sulick, ein ehemaliger Leiter (2007 bis 2010) des National Clandestine Service der CIA, der die Aktivitäten aller US-Geheimdienste koordiniert. Mit Blick auf die aktuell divergierenden Positionen zu Verhandlungen mit den Taliban fügte Sulick hinzu: »Wenn wir bleiben und unsere Truppen aufstocken, wie es einige Generäle empfohlen haben, dann beginnt der Einsatz zu einem Stellvertreterkrieg zu werden«. Wenige Tage später war die Entscheidung zur für mehr Militär im Land da.

———————————

Begehrte Ressourcen

Größter Auslandsinvestor in Afghanistan: China. Beijing setzt zur Beendigung des Kriegs am Hindukusch auf Verhandlungen mit Pakistan und Taliban

Von Jörg Kronauer

Hintergrund:Pipeline-Poker

In den 1990er Jahren ist sie ein heißes Thema gewesen: die TAP-Pipeline. Sie sollte Erdgas aus Turkmenistan (T), das über immense Lagerstätten verfügt, über Afghanistan (A) nach Pakistan (P) leiten. Turkmenistan war damals noch ausschließlich an das russische Leitungsnetz angebunden. Moskau besaß also entscheidenden Einfluss auf die Verteilung der turkmenischen Ressourcen. Das aber lag nicht im Interesse des Westens, der Russland so weit wie möglich schwächen wollte.

Die TAP-Pipeline sollte Abhilfe schaffen und das turkmenische Erdgas an die pakistanische Küste leiten, von wo man es in Richtung Westen verschiffen wollte. Das Problem war nur: Der Westen hatte das als Transitland vorgesehene Afghanistan in den 1980er Jahren im Kampf gegen die Sowjetunion mit seiner Unterstützung für die Mudschaheddin – heute würde man sie »Dschihadisten« nennen – weithin ruiniert. Mitte der 1990er Jahre kamen die Taliban in großen Teilen des Landes an die Macht. Westliche Erdgaskonzerne sahen sich deshalb veranlasst, mit ihnen zu verhandeln, was aber zu nichts führte. Nach dem 11. September 2001 marschierten dann die Vereinigten Staaten und die NATO in Afghanistan ein.

Noch war keine Woche vergangen, seit US-Präsident Donald Trump unter dem Beifall der Bundesregierung angekündigt hatte, die amerikanischen Truppen am Hindukusch wieder erheblich aufzustocken, da setzte der Afghanistan-Sonderbeauftragte des chinesischen Außenministeriums gezielt einen Kontrapunkt: »Es gibt keine militärische Lösung für den Afghanistan-Konflikt.« Mehr Soldaten brächten keine Klärung, erklärte Deng Xijun am Montag. Was das von beinahe 40 Jahren Krieg gequälte Land dringend benötige, sei vielmehr »eine politische Verhandlungslösung durch einen von Afghanen geführten Friedensprozess«. Alles andere werde scheitern.

Deng Xijun? Der Name ist in der Bundesrepublik weitgehend unbekannt. Sonderbeauftragte, die man sich merken muss, so lautet hierzulande die allgemeine Auffassung, halten sich einflussreiche Mächte, die Vereinigten Staaten natürlich, auch die EU. Aber China? Nun, China hat, ohne dass es in der westlichen Öffentlichkeit verbreitet worden ist, in den vergangenen Jahren am Hindukusch erheblich an Einfluss gewonnen. Ein Einschnitt: Ende Oktober 2014 trat der soeben ins Amt gelangte afghanische Präsident Ashraf Ghani seine erste Reise ins Ausland an – und sie führte ihn nach China. Damals begann auch Beijing seine Hilfsgelder für Kabul deutlich aufzustocken. Hatte es Afghanistan von 2001 bis 2013 alles in allem rund 240 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt, so waren es allein 2014 gut 80 Millionen US-Dollar. Für den Zeitraum von 2015 bis 2017 sagte die chinesische Regierung dann sogar 327 Millionen Dollar zu. Weitere Kooperationsprojekte folgten. Im September 2016 wurde eine neue Bahnstrecke aus China bis zum nordafghanischen Grenzort Hairatan nahe dem usbekischen Termis in Betrieb genommen, von einer Abzweigung der »Neuen Seidenstraße« war die Rede.

Zugleich war die Volksrepublik zum größten Auslandsinvestor in Afghanistan aufgestiegen – vor allem mit Anlagen im Rohstoffsektor. Daran hatten auch die westlichen Mächte einiges Interesse. Das Institut U. S. Geological Survey sammelte von 2005 bis 2007 Daten über die Bodenschätze des Landes – unter anderem Kupfer, Eisenerz, seltene Erden, Öl und Gas – und wertete sie in den folgenden Jahren aus. 2010 wurde bekannt, dass es den Wert der Ressourcen auf gut eine Milliarde US-Dollar schätzte. Im Juli 2013 führte das Bundesentwicklungsministerium einen ersten deutsch-afghanischen »Rohstoffdialog« durch, um deutsche Unternehmen ins Land zu bringen. Der Erfolg blieb aus. Ihnen war die Sache wohl zu gefährlich, der Gewinn nicht sicher genug. Statt dessen machten – in einer Zeit, zu der Washington und die NATO am Hindukusch politisch eindeutig das Sagen hatten, die Chancen für westliche Konzerne also überaus günstig gewesen wären – andere das Rennen. Ein chinesisches Konsortium erhielt schon 2008 den Zuschlag für die Ausbeutung der Kupferlagerstätte Mes Aynak, die als zweitgrößte weltweit gilt. 2011 ging im November ein riesiges Eisenerzvorkommen an Indien, im Dezember wurde der chinesische Erdölriese CNPC für die Ölförderung im Amu-Darja-Becken ausgewählt. Seitdem hat die Volksrepublik in puncto afghanische Lagerstätten klar die Nase vorn.

Freilich: Der Rohstoffabbau hat kaum begonnen. Das liegt, wie unlängst die Onlineplattform »The Diplomat« berichtete, zu einem guten Teil an Differenzen bezüglich der Verträge und ihrer Interpretation. Die Kupfermine Mes Aynak liegt zudem in einem Gebiet, in dem die Taliban sehr einflussreich sind. All dies muss die Ressourcenförderung aber nicht auf Dauer behindern. China erstarkt, es hat im Herbst 2013 seine »Seidenstraßen«-Initiative offiziell gestartet, in diesem Rahmen sollen zahlreiche Verkehrsverbindungen in Richtung Westen ausgebaut werden. Krieg in Afghanistan hemmt die Entwicklung, zum Beispiel bei der Arbeit am wichtigen China-Pakistan Economic Corridor, der unweit der pakistanisch-afghanischen Grenze verläuft. Beijing hat also 2014 begonnen, seine Aktivitäten in Afghanistan auszuweiten. Es hat Verhandlungen zwischen der Regierung und den Taliban unterstützt. Und es hat, auch mit Blick auf das Erstarken des IS am Hindukusch, begonnen, die afghanischen Streitkräfte mit Rüstungsgütern und mit gemeinsamen Militärübungen zu unterstützen. Berichten zufolge gehen Soldaten beider Länder inzwischen zusammen auf Patrouille im Nordosten Afghanistans – in einem Gebiet unweit der Grenze zu China, in dem die Volksrepublik das Einsickern von Dschihadisten in ihre unruhige Westregion Xinjiang unbedingt vermeiden will. Die Kooperation wird enger.

Von daher hat es durchaus Gewicht, wenn der Sonderbeauftragte der Volksrepublik, Deng Xijun, vor Versuchen warnt, eine »militärische Lösung« des Kriegs zu erzwingen, und eine »politische Verhandlungslösung« propagiert. Beijing hat mittlerweile wachsenden Einfluss in Afghanistan. Nicht umsonst hat vor wenigen Tagen eine chinesische Firma den Zuschlag für den Bau der afghanischen Botschaft in Pakistan erhalten, die als besonders wichtig eingestuft wird und die größte des Landes werden soll. Beijing setzt darauf, den Krieg in Afghanistan gemeinsam mit Pakistan und in Gesprächen mit den Taliban zu beenden. Gelänge dies, dann wäre China langfristig eine starke Stellung in Kabul sicher. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass Washington denKrieg, den es – das wird von US-Experten ja offen eingestanden – längst nicht mehr gewinnen kann, fortsetzt und sogar ein wenig verstärkt.

