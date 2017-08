Koreakonflikt – Wer bedroht eigentlich wen? Die Faktenlage

„Nordkorea droht den USA mit Atomangriff“,

das waren in den letzten Wochen die Schlagzeilen in fast allen Medien von der FAZ, über DIE ZEIT, DIE WELT, FOCUS, die BILD-Zeitung bis zum ZDF. Dabei werden die Fakten bewusst verdreht.

Natürlich wird in den Medien auch über Äußerungen Donald Trumps berichtet, sie werden aber als Reaktion auf die angeblichen Atomkriegsdrohungen Nordkoreas dargestellt. Auch in der Friedensbewegung wird dazu bisher nur unzureichend Stellung genommen.

Wer bedroht eigentlich wen? Die Fakten:

Anlass zur Kritik am Regime in Pjöngjang gibt es natürlich genug. Eine Bedrohung des Weltfriedens oder der Sicherheit anderer Staaten ist Nordkorea jedoch nicht. Ich will das hier nicht ausführen.

Das Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus hat zur Eskalation im Konflikt mit Nordkorea eine ausführliche Stellungnahme verfasst.

weiter hier:

http://bit.ly/2wixstb

