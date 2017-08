Stopp Air Base Ramstein – Hinweise zum Aktionswochenende am 8. und 9. September

Friedenscamp vom 3. bis zum 10. September auf einem Gelände bei Kottweiler-Schwanden

Abendveranstaltung „Nein zu Drohnen und Atomwaffen – ja zu Frieden und Gerechtigkeit in der Welt" am 8.9.17, ab 19 Uhr in der Versöhnungskirche Kaiserslautern,mit Ann Wright, Daniele Ganser und Eugen Drewermann

Internationaler Kongress zu Militärbasen und ihre geostrategische Bedeutung für weltweite Kriege, am 8. und 9.09.17 in der Versöhnungskirche Kaiserslautern, mit RednerInnen u.a. aus Japan, Süd-Korea, USA und Irland.

Kilometerlange bunte und vielfältige gestaltete Protest-Menschenkette vom Bürgerhaus Ramstein-Miesenbach und dem Denkmal für die Opfer der Flugtagkatastrophe bis zur Air Base Ramstein, am 9.09.17, Auftaktkundgebung am Bürgerhaus und am Denkmal um 13 Uhr, Abschlusskundgebung wenige Meter vor der Air Base Ramstein um 15 Uhr

Friedensfestival „KünstlerInnen für den Frieden", am 9.09.17 in der „Kammgarn" Kaiserslautern, ab 15 Uhr (Einlass 14 Uhr), u. a. mit Leslie Clio, Patrice und Dieter Hallervorden und vielen lokalen Künstlerinnen und Künstlern

Eine Übersicht der Aktionen und detaillierte Informationen für die gesamten Aktionen befinden sich auf der Webseite: http://www.ramstein-kampagne.eu/2017/07/aktionswoche-programm/

