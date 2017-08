China: Durchschnittlicher Stundenlohn

Durchschnittlicher Stundenlohn umgerechnet 3,30 US-Dollar, laut Daten des Marktforschers Euromonitor. Zum Vergleich: In Österreich liegt er über 20 Dollar.

Gemessen an der Kaufkraft hat China die USA bereits als die größte Volkswirtschaft der Welt überholt.

Die Löhne in China sind höher als in allen südamerikanischen Ländern mit der Ausnahme Chiles –

Die Löhne in China sind fast wie in Portugal und Griechenland. Chinesen verdienen, gemessen in US-Dollar, mittlerweile 73 Prozent dessen, was Griechen in der Stunde verdienen. Im Vergleich zu Portugal sind es immerhin 64 Prozent. (sat, 1.3.2017) –

derstandard.at/2000053325549/Chinesen-verdienen-schon-fast-so-viel-wie-Griechen

