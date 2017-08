Katar und Iran söhnen sich offiziell aus

Katar plant die Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen mit dem Iran, schreibt die Zeitung „Kommersant“ am Freitag.

Vor anderthalb Jahren hatte Doha seinen Botschafter aus Teheran abgerufen, allerdings nur aus Solidarität Dohas mit seinem damals größten Verbündeten Saudi-Arabien. Inzwischen aber hat sich Riad aus dem Verbündeten in einen bösen Feind für Katar verwandelt, und das Emirat muss neue außenpolitische Akzente in der Region setzen. Jetzt verkündete das katarische Außenamt die Wiederherstellung der Beziehungen mit Teheran „auf allen Gebieten“. https://de.sputniknews.com/zeitungen/20170825317177597-katar-und-iran-soehnen-sich-offiziell-aus/

