The former President said that Venezuela’s crisis should be solved „through dialogue and political negotiation“ and that „It’s unacceptable that Donald Trump makes military threats.“

http://www.telesurtv.net/english/news/Unacceptable-for-Trump-to-Threaten-Venezuela-Brazils-Lula-20170821-0008.html

