Über alle Parteigrenzen hinweg fordern wir: Nie wieder Krieg, Hass und Vergeltung! Entspannungspolitik JETZT! Vor dem Hintergrund zunehmender Hetze gegenüber Russland sollte man auch Gerhard Schröder, Christian Lindner und Martin Schulz im Rahmen eines „dauerhaften Provisoriums“ zustimmen.

Vor dem Hintergrund einer immer mehr zunehmenden Russophobie und Hetze gegenüber Russland sollte man jetzt auch Gerhard Schröder, Christian Lindner und Martin Schulz im Rahmen eines „dauerhaften Provisoriums“ unterstützen.

Der ehemalige Münchner SPD-Oberbürgermister Ude will jetzt tatsächlich ein Parteiausschlussverfahren gegen den ehemaligen SPD-Chef und Ex-Kanzler Gerhard Schröder einleiten, wegen dessen Aktivitäten für den russischen Ölkonzern Rosneft.

Albrecht Müller, Mit-Herausgeber der Nachdenkseiten meint: „Wenn die geschäftliche Tätigkeit Schröders dazu führen könnte, die Wirtschaftsbeziehungen mit Russland trotz und gegen die Sanktionen wieder zu beleben wäre das Engagement des früheren Bundeskanzlers sogar hilfreich. Dann würde mich nicht stören, dass er dabei verdient. “

Der FDP-Chef Christian Lindner äußerte kürzlich, die Krim sei nach der Annexion durch Russland als „dauerhaftes Provisorium“ anzusehen. Auch dies ist mutig und unterstützenswert.

Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz äusserte kürzlich bei einer Wahlkampfkundgebung in Trier: „Ich werde mich als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland dafür einsetzen, dass in Deutschland gelagerte Atomwaffen – und wenn sie in Rheinland-Pfalz gelagert sind, dann die in Rheinland Pfalz gelagerten Atomwaffen – abgezogen werden“. Auch dies kann als ein Signal bewertet werden.

Mehrere Abgeordnete der Partei DIE LINKE bringen immer wieder ihre Sorge wegen der aggressiven Haltung der deutschen Politik gegenüber Russland zum Ausdruck und verlangen ein Ende der Sanktionspolitik und Frieden mit Russland.

Alle Politiker, die sich positiv gegenüber Russland äussern, müssen jetzt, abgesehen von allen politischen Differenzen, dringend im Rahmen eines „dauerhaften Provisoriums“ unterstützt und gestärkt werden. Zusammen mit den Initiatoren des Aufrufs Entspannungspolitik JETZT!

Vor 78 Jahren begann Hitlerdeutschland mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg.

Wir wollen der unzähligen Opfer von Krieg, Faschismus und Völkermord gedenken.

Über alle Partei- und Landesgrenzen hinweg fordern wir: Nie wieder Krieg, Hass und Vergeltung!

Schluss mit Wettrüsten, Waffenexporten und militärischen Interventionen!

Nur durch eine neue Entspannungspolitik mit Russland und den anderen

internationalen Akteuren kann das Bomben und Töten und die weitere

Konfrontation gestoppt werden: Entspannungspolitik JETZT!

http://neue-entspannungspolitik.berlin/aufruf/

und bereits 2014 wurde dies gefordert:

http://www.zeit.de/politik/2014-12/aufruf-russland-dialog

Die Unterzeichner

Mario Adorf, Schauspieler

Robert Antretter (Bundestagsabgeordneter a. D.)

Prof. Dr. Wilfried Bergmann (Vize – Präsident der Alma Mater Europaea)

Luitpold Prinz von Bayern (Königliche Holding und Lizenz KG)

Achim von Borries (Regisseur und Drehbuchautor)

Klaus Maria Brandauer (Schauspieler, Regisseur)

Dr. Eckhard Cordes (Vorsitzender Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft)

Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin (Bundesministerin der Justiz a.D.)

Eberhard Diepgen (ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin)

Alexander van Dülmen (Vorstand A-Company Filmed Entertainment AG)

Stefan Dürr (Geschäftsführender Gesellschafter und CEO Ekosem-Agrar GmbH)

Dr. Erhard Eppler (Bundesminister für Entwicklung und Zusammenarbeit a.D.)

Prof. Dr. Dr. Heino Falcke (Propst i.R.)

Prof. Hans-Joachim Frey (Vorstandsvorsitzender Semper Opernball Dresden)

Pater Anselm Grün (Pater)

Sibylle Havemann (Berlin)

Dr. Roman Herzog (Bundespräsident a.D.)

Christoph Hein (Schriftsteller)

Dr. Dr. h.c. Burkhard Hirsch (Bundestagsvizepräsident a.D.)

Volker Hörner (Akademiedirektor i.R.)

Josef Jacobi (Biobauer)

Dr. Sigmund Jähn (ehemaliger Raumfahrer)

Uli Jörges (Journalist)

Prof. Dr. Dr. h.c. Margot Käßmann (ehemalige EKD Ratsvorsitzende und Bischöfin)

Dr. Andrea von Knoop (Moskau)

Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz (ehemalige Korrespondentin der ARD in Moskau)

Friedrich Küppersbusch (Journalist)

Vera Gräfin von Lehndorff (Künstlerin)

Irina Liebmann (Schriftstellerin)

Dr. h.c. Lothar de Maizière (Ministerpräsident a.D.)

Stephan Märki (Intendant des Theaters Bern)

Prof. Dr. Klaus Mangold (Chairman Mangold Consulting GmbH)

Reinhard und Hella Mey (Liedermacher)

Ruth Misselwitz (evangelische Pfarrerin Pankow)

Klaus Prömpers (Journalist)

Prof. Dr. Konrad Raiser (eh. Generalsekretär des Ökumenischen Weltrates der Kirchen)

Jim Rakete (Fotograf)

Gerhard Rein (Journalist)

Michael Röskau (Ministerialdirigent a.D.)

Eugen Ruge (Schriftsteller)

Dr. h.c. Otto Schily (Bundesminister des Inneren a.D)

Dr. h.c. Friedrich Schorlemmer (ev. Theologe, Bürgerrechtler)

Georg Schramm (Kabarettist)

Gerhard Schröder (Bundeskanzler a.D.)

Philipp von Schulthess (Schauspieler)

Ingo Schulze (Schriftsteller)

Hanna Schygulla (Schauspielerin, Sängerin)

Dr. Dieter Spöri (Wirtschaftsminister a.D.)

Prof. Dr. Fulbert Steffensky (kath. Theologe)

Dr. Wolf-D. Stelzner (geschäftsführender Gesellschafter: WDS-Institut für Analysen in Kulturen mbH)

Dr. Manfred Stolpe (Ministerpräsident a.D.)

Dr. Ernst-Jörg von Studnitz (Botschafter a.D.)

Prof. Dr. Walther Stützle (Staatssekretär der Verteidigung a.D.)

Prof. Dr. Christian R. Supthut (Vorstandsmitglied a.D. )

Prof. Dr. h.c. Horst Teltschik (ehemaliger Berater im Bundeskanzleramt für Sicherheit und Außenpolitik)

Andres Veiel (Regisseur)

Dr. Hans-Jochen Vogel (Bundesminister der Justiz a.D.)

Dr. Antje Vollmer (Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages a.D.)

Bärbel Wartenberg-Potter (Bischöfin Lübeck a.D.)

Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker (Wissenschaftler)

Wim Wenders (Regisseur)

Hans-Eckardt Wenzel (Liedermacher)

Gerhard Wolf (Schriftsteller, Verleger)

