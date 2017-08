Russophobe Selbstfindung von Steinmeier im Baltikum: Endlich ist die deutsche Presse zufrieden (RT Deutsch)

Russophobe Selbstfindung von Steinmeier im Baltikum: Endlich ist die deutsche Presse zufrieden

24.08.2017

Frank-Walter Steinmeier bereist dieser Tage drei baltische Staaten. Er besucht geschichtsrevisionistische Erinnerungsorte und übt sich in russophober Rhetorik. Deutsche Medien jubeln und erteilen dem Präsidenten die Absolution bezüglich früherer NATO-Kritik.

von Wladislaw Sankin

Seine viel diskutierten NATO-kritischen Äußerungen im Vorjahr hatten Frank-Walter Steinmeiers Start ins Amt des Bundespräsidenten spürbar überschattet. Er war also in der Bringschuld, wenn es darum ging, dem gestrengen Urteil der unabhängigen, kritischen deutschen Medien wieder mit größerer Zuversicht entgegensehen zu können.

Mit seinen jüngsten verbalen Angriffen gegen Russland hat Steinmeier nunmehr fürs Erste zumindest einen bedeutenden Teil seiner diesbezüglichen Verfehlung wieder wettmachen können. Mit seinem nunmehrigen Auftritt habe, so das Handelsblatt, der deutsche Bundespräsident zu sich selbst gefunden. Endlich ist auch er jetzt wieder ein vollwertiges Mitglied der demokratischen Familie.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/europa/56226-russophobe-selbstfindung-steinmeier-im-baltikum/

