Es war einer der schwersten Luftschläge der Geschichte: Abertausende Bomben hat die Wehrmacht am 23. August 1942 auf Stalingrad abgeworfen. Auch Brandbomben mit Phosphor kamen damals zum Einsatz. Die russische Stadt war durch den Feuersturm praktisch vom Erdboden getilgt. Der russische TV-Sender „RT“ erinnert an die damaligen Ereignisse.

weiter http://bit.ly/2vj9TNM

