Ist Slawa Ukraini nicht ein Gruß von ukrainischen Neonazis?

Das deutsche Auswärtige Amt auf Twitter: Heute vor 26 Jahren erklärte sich die #Ukraine für unabhängig. Gratuliere allen Ukrainerinnen und Ukrainern. Slawa Ukraini!

„Slawa Ukraina, gerojam slava“ (Es lebe die Ukraine, es leben die Helden).

Parole der ukrainischen Nationalisten und die Parole, die zuerst während des Zweiten Weltkrieges von den Mitgliedern der Ukrainischen Aufstandsarmee (UPA) gerufen wurde. Die UPA machte gemeinsam mit der Hitler-Wehrmacht Jagd auf Juden und Polen. Allein im Juni 1943 wurden 150 Dörfer, in denen Polen lebten, zerstört. Insgesamt kamen bei den Massakern ukrainischer Nationalisten in Wolhynien 1943 60.000 bis 100.000 Polen und Juden ums Leben.

