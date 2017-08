USA-Afghanistan-Rohstoffe-Deutschland

Es ist wohl kaum zu erwarten, dass die USA sich aus Afghanistan zurückziehen werden. Deshalb ist es auch interessant, dass Reuters gerade heute an den unermesslichen Reichtum an wertvollen Rohstoffen in Afghanistan erinnert. Und vor zwei Tagen zitierte CNBC den Sprecher der afghanischen Regierung, dass diese Mineralien doch für die USA und Afghanistan zum „strategischen gegenseitigen Vorteil“ sein könnten.

CNBC berichtete auch Folgendes (aus dem Englischen übersetzt): „Letzen Monat sprach der afghanische Präsident Ashraf Ghani mit dem deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeiner über die Lithium Vorkommen in der Helmand Provinz, die in europäischen Firmen zum Einsatz kommen könnten. (…) Deutschland hat ein Auge auf das afghanische Lithium für seine Autoindustrie geworfen.“ Soweit man im Internet nachforschen konnte, wurde dieser wesentliche Aspekt in der deutschen Presse nicht mal erwähnt.

2002 meinte der deutsche Verteidigungsminister Peter Struck, „die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt“ – und wegen des Mineralienreichtums am Hindukusch fragte 2010 der Focus: „Liegt in Afghanistan unsere Zukunft?“

Diese wichtigen Hintergrundinformationen zur fortwährenden Besetzung Afghanistans durch die USA und ihre Verbündeten scheinen in diesen Tagen Medien hierzulande nicht für so wichtig zu halten (dp):

Programmbeschwerde: Nachrichtenunterdrückung bei ARD-aktuell zur Rolle der USA in Afghanistan

Der frühere Tagesschau-Redakteur Volker Bräutigam und Friedhelm Klinkhammer, Ex-Vorsitzender des ver.di-Betriebsverbandes NDR, haben Programmbeschwerde gegen die ARD eingereicht. Der Vorwurf: Unterdrückung von Informationen zur Lage in Afghanistan. RT Deutsch dokumentiert den Wortlaut. https://deutsch.rt.com/inland/55115-programmbeschwerde-nachrichtenunterdruckung-bei-ard-aktuell/

