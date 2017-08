Of course, we are fighting to preserve Syrian unity and view such plans as a threat,“ Syrian Communist Party leader Ammar Bagdash said.

He expressed fears that de-escalation zones in the country may end up dividing it, Sputnik reported.

more

http://www.telesurtv.net/english/news/Syrian-Communist-Party-Fears-De-Escalation-Zones-May-Divide-Syria-20170818-0030.html

