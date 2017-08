Kundgebung der Initiative „Neue Entspannungspolitik jetzt“ am 1. September von 16 – 18 Uhr Brandenburger Tor / Pariser Platz

Unterstützt von der Berliner Friedenskoordination

Wir hoffen dass viele von Euch teilnehmen können

und einige auch helfen können Friko-Transparente und Plakate zu halten.

Es sprechen: Frank Bsirske, Ver.di-Vorsitzender, Ulrike Trautwein, Generalsuperintendentin des

Sprengels Berlin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Peter

Brandt, Historiker, Laura von Wimmersperg, Koordinatorin der Berliner Friedenskoordination,

Michael Müller, Vorsitzender der NaturFreunde Deutschlands, Alex Rosen, Vorsitzender der

IPPNW Deutschland – Künstlerische Begleitung: Bente Kahan, jüdische norwegisch-polnische

Künstlerin und Sängerin aus Wroclaw/Breslau

http://neue-entspannungspolitik.berlin/aufruf/

