Beijing Leads From Behind in Syria – always adamant that Syria would not be regime-changed (Russia Insider)

Damascus is very much aware of the subtle Chinese “leading from behind” Syria policy. Beijing, allied with Moscow, thwarted every NATO-induced scheme to condemn/sanction Syria at the UN Security Council.

Beijing was always adamant that Syria would not be regime-changed – with devastating militia wasteland consequences – as in Libya. The “moderate rebel”/Salafi-jihadi horror show in Syria kept China on red alert, considering its possible “export” to Xinjiang.

„Das (sich in Syrien nach dem Sieg über den IS aufzuhalten — Anm. d. Red) ist nicht unser Plan“, fügte sie hinzu und hob nochmals hervor, die USA hätten die Bekämpfung des „Islamischen Staates“ zum Ziel und würden sich darauf konzentrieren.

http://russia-insider.com/en/politics/beijing-leads-behind-syria/ri20703

