„Raus aus dem Jemen“: Saudischer Kronprinz will angeblich Kriegseinsatz im Jemen beenden

15.08.2017 – Laut geleakten E-Mails will der saudische Kronprinz am liebsten den Krieg seines Landes gegen den Jemen beenden. Öffentlich hat Mohammed bin Salman einen Rückzug stets zurückgewiesen. Mit einem baldigen Ende des Massensterbens ist dennoch nicht zu rechnen.

Siehe: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/55724-raus-aus-jemen-saudischer-kronprinz-will-angeblich-kriegseinsatz-beenden/

Völkermord mit westlicher Beihilfe: Humanitäre Lage im Jemen wird immer katastrophaler

11.08.2017 – Die Stadt Sa’da im Nordwesten Jemens: Am 4. August hat die saudische Luftwaffe wieder einmal Häuser von Zivilisten dem Erdboden gleichgemacht.

Der vom Westen unterstützte Krieg Saudi-Arabiens gegen den Jemen hat das Land in eine schwere humanitäre Katastrophe gestürzt. Millionen Menschen leiden akut Hunger. Die Weltgesundheitsorganisation hat inzwischen fast eine halbe Million Cholera-Fälle registriert. Täglich kommen Tausende hinzu.

Siehe: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/55547-voelkermord-mit-westlicher-beihilfe-humanitaere-lage-jemen-immer-katastrophaler/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge