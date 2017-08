Israel: Urlaubserlebnis Anti-Terror-Kampf / Immer mehr Auswanderer

Voll im Trend: Israelische Firma bietet Anti-Terror-Kampf als Urlaubserlebnis

17.08.2017

Eine israelische Firma, geführt von Militärexperten der IDF, wirbt mit einem Ferienerlebnis der anderen Art. Im vergangenen Jahr nahmen bereits 25.000 Besucher an ihren Trainings teil. Teilnehmer rühmen diese besonders plastische Form des Abenteuerurlaubs.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/55767-israelische-firma-bietet-anti-terror/

Probleme für den Zionismus: Immer mehr Israelis verlassen das Heilige Land

16.08.2017

Im Jahr 2015 registrierte das Zentralbüro für Statistik in Israel die niedrigste Zahl von zurückkehrenden Israelis seit 12 Jahren. Die Zahl der Rückkehrer ist seit 2012 stetig rückläufig.

Jahrelang sank die Zahl der Israelis, die das Land für einen längeren Zeitraum verlassen haben. Nun hat sich der Trend seit dem Jahr 2015 offenbar umgekehrt. Zum ersten Mal seit 2009 wuchs die Zahl der Ausreiser. Eines der beliebtesten Ziele ist Berlin.

Wie die israelische Zeitung Haaretz berichtet, verließen etwa 16.700 Israelis im Jahr 2015 ihr Land, um langfristig im Ausland zu leben. Doch nur etwa 8.500 kamen laut dem israelischen Zentralbüro für Statistik nach einem Auslandsaufenthalt von mindestens einem Jahr wieder zurück. Unter den Auswanderern befinden sich vor allem Familien.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/gesellschaft/55741-immer-mehr-israelis-ihr-land-fuer-laengere-zeit-verlassen-kommen-nicht-mehr-zurueck/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge