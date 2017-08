Erklärung von Bernie Sanders am 15. Juni 2017, nachdem er gegen die neuen Sanktionen gegen Russland und den Iran gestimmt hatte.

Der Senat stimmte dem Gesetz mit 98 gegen 2 Stimmen zu. Dagegen stimmten Rand Paul, Senator (Kentucky) und Bernie Sanders (Vermont)

„Ich unterstütze die Sanktionen gegen Russland völlig. Es ist inaktzeptabel, dass Russland sich in unsere Wahlen einmischt, oder auch irgendwo in der Welt. Solche Handlungen müssen Konsequenzen haben. Ich habe ebenfalls grosse Bedenken gegenüber der Politik und gegenüber bestimmten Handlungen seitens der iranischen Regierung, insbesonders was ihre Unterstützung des brutalen Assad-Regimes in Syrien angeht.

In der Vergangenheit habe ich für Sanktionen gegen den Iran gestimmt, weil ich der Meinung war dass Sanktionen ein wichtiges Mittel sind um den Iran an den Verhandlungstisch zu bringen. Aber ich bin gleichzeitig der Meinung, dass diese neuen Sanktionen das sehr wichtige Nuklearabkommen gefährden könnte, dass der Iran mit den USA und seinen Partnern 2015 unterzeichnet hat.

Dies macht es nicht sinnvoll dieses Risiko einzugehen, insbesondere in dieser Zeit erhöhter Spannungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien und dessen Allierten. Ich meine, dass die USA eine ausgewogenere Rolle im Mittleren Osten spielen muss und nicht nur auf die Aktivitäten des Irans eingegen muss, sondern auch auf die jahrzehntelange Unterstützung für radikalen Extremismus durch Saudi-Arabien reagieren muss.“

Thursday, June 15, 2017

WASHINGTON, June 15 – Sen. Bernie Sanders (I-Vt.) issued the following statement Thursday after he voted against a bill that would impose new sanctions on Iran and Russia:

„I am strongly supportive of the sanctions on Russia included in this bill. It is unacceptable for Russia to interfere in our elections here in the United States, or anywhere around the world. There must be consequences for such actions. I also have deep concerns about the policies and activities of the Iranian government, especially their support for the brutal Assad regime in Syria. I have voted for sanctions on Iran in the past, and I believe sanctions were an important tool for bringing Iran to the negotiating table. But I believe that these new sanctions could endanger the very important nuclear agreement that was signed between the United States, its partners and Iran in 2015. That is not a risk worth taking, particularly at a time of heightened tension between Iran and Saudi Arabia and its allies. I think the United States must play a more even-handed role in the Middle East, and find ways to address not only Iran’s activities, but also Saudi Arabia’s decades-long support for radical extremism.“

https://www.sanders.senate.gov/newsroom/press-releases/sanders-statement-on-iran-and-russia-sanctions

Ende Februar 2017 bezeichnete er bei CNN den russischen Präsidenten als einen Mörder und Banditen und den US-Präsidenten Trump als Kumpel des Mörders und Banditen. Zudem bekräftigte er seine Meinung, dass Russland die US-Wahlen beeinflusst habe.

Im April dieses Jahres, antwortete er bei NBC’s Meet The Press auf die Frage was er tun würde, um die Russen „an den Tisch“ in Syrien zu zwingen:

„Ich denke, man müsste ihnen ein Angebot machen, das sie nicht ablehnen können. Und das bedeutet, den Druck der Schrauben zu verschärfen, mit Sanktionen umzugehen und ihnen zu sagen, dass wir ihre Hilfe brauchen, dass sie an den Tisch kommen müssen und diesen schrecklichen Diktator (Assad) nicht mehr unterstützen dürfen. “

„Wir müssen mit Ländern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um eine politische Lösung zu finden, um diesen Kerl loszuwerden [den syrischen Präsident Baschar al-Assad] um schließlich Frieden und Stabilität in dieses Land zu bringen, das so dezimiert wurde.“

Sanders behauptete im April auf CNN, dass Assad ein schrecklicher Ditator sei, der für die 400.000 toten Syrier verantwortlich sei, für Folter und für die massive und gezielte Bombardierung von Krankenhäusern.

