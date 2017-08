Kubas Präsident Castro stärkt Venezuelas Staatschef Maduro den Rücken

„Das venezolanische Volk ist nicht allein. Die Kubaner stehen in der ersten Reihe der Solidarität“, schrieb Kubas Präsident Raúl Castro in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an Maduro.

„Mit revolutionärer Freude erkenne ich das Ergebnis der Wahl und die Einberufung der Verfassungsgebenden Versammlung an“, schrieb Castro. „Sicherlich werden nun Tage des heftigen Kampfs, der internationalen Angriffe, der Blockaden und Einschränkungen folgen. Aber es werden auch Tage des Schaffens und der Arbeit für die Revolutionäre und das venezolanische Volk sein.“

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge