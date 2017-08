Die Äußerungen des ukrainischen stellvertretenden Ministers für Migration und Flüchtlinge, Juri Grymtschak, über den im November anstehenden „Endkampf um die Ukraine“ gegen Russland lassen sich voll in die Propagandastrategie von Poroschenkos Regime einordnen, so der russische Politologe und Sicherheitsexperte Andrej Manoilo

Hier weiterlesen: https://de.sputniknews.com/politik/20170811316984565-endkampf-um-die-ukraine-poroschenkos-strategie/

