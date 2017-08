The Democrats’ two leading congressional dissidents have finally surrendered, now that the party has “taken the lead in the project of endless war.” U.S. imperialism demands unanimous support from its servants in Congress.

https://popularresistance.org/barbara-lee-and-tulsi-gabbard-side-with-war-party-on-sanctions/#.WY7VRbF232M.mailto

