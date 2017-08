Feuer und Rauch: US-Präsident Donald Trump begegnet Kim Jong-un auf dem Niveau eines Westernhelden, meint Jürgen Hanefeld. Dabei gibt es durchaus einen Weg aus der Krise. Die USA müssen verhandeln, zusammen mit Russland, China, Japan und Südkorea am Tisch. Denn es stehe mehr auf dem Spiel als ein Sandkastenkrieg.

http://www.deutschlandfunk.de/nordkorea-usa-krise-gefaehrlicher-sandkastenkrieg.720.de.html?dram:article_id=393119

