Franziska Augstein: „Feuer und Wut“: Eskaliert der Nordkorea-Konflikt? (Deutschlandfunk)

Die Autorin und Journalistin Franziska Augstein ist die Tochter der Übersetzerin Maria Carlsson und des Spiegel-Gründers Rudolf Augstein. Sie studierte Geschichte, Politik und Philosophie an der Freien Universität Berlin, in Bielefeld und an der University of Sussex. Im Jahr 2000 erhielt sie den Theodor-Wolff-Preis in der Kategorie „Essayistischer Journalismus“. Augstein schrieb unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Wochenzeitung „DIE ZEIT“ , seit 2001 ist sie für die Süddeutsche Zeitung tätig.

zum Artikel

http://www.deutschlandfunkkultur.de/studio-9-der-tag-mit-franziska-augstein-feuer-und-wut.2950.de.html?dram:article_id=392999

