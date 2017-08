Venezuela, Verbrechen der weichgespülten “Aufständischen” der westlichen Massenmedien.

Ein Terroristenvideo der Gewalttäter, welche sich als “Resistencia” und “moderate” Rebellen betrachten. Ich kenne das weitere Schicksal dieser zwei gefolterten Geiseln nicht. Viele Sicherheitskräfte wurden bereits ermordet unter der Komplizenschaft westlicher Massenmedien, welche genauso wie in Libyen und Syrien zuvor, solche Gräultaten gezielt verschweigen oder aber auch den Opfern, der Regierung, den Ordnungskräften unterschieben.

https://urs17982.wordpress.com/2017/08/08/venezuela-verbrechen-der-weichgespuelten-aufstaendischen-der-westlichen-massenmedien/

