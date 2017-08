Eine gemischte Truppe aus Kämpfern der Taliban und des »Islamischen Staates« (IS) soll am Sonnabend ein Dorf in Nordafghanistan überfallen und bis zu 40 oder 50 Bewohner, darunter Frauen und Kinder, ermordet haben. Wenn das stimmen würde, wäre es die erste gemeinsame Operation der beiden verfeindeten Gruppierungen gewesen. Das begründet Anfangszweifel an dieser Geschichte.

weiter hier

https://www.jungewelt.de/artikel/316003.schwierige-wahrheitsfindung.html

