Autor: Ralph Hartmann

Es liest sich nicht nur wie ein Krimi, was in den 90er Jahren mit Ostdeutschlands Wirtschaft geschah. Es war auch einer. Und dazu noch rechtsstaatlich abgesichert. Eine Report, der gleichermaßen ernüchtert wie wütend macht.

(Das Buch gibt es leider nur noch antiquarisch hier: https://www.zvab.com/servlet/BookDetailsPL?bi=21877831444

und hier: https://www.weltbild.de/artikel/buch/liquidatoren_15479156-1#marketplace

oder bei amazon)

