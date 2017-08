Sanktionen und Sanktionen – gegen EU-Interessen

Neue Russland-Sanktionen der USA sind gegen EU-Interessen

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat die neuen Sanktionen der USA gegen Russland erneut scharf kritisiert

http://www.stern.de/video-gabriel–neue-russland-sanktionen-der-usa-sind-gegen-eu-interessen-7566660.html

EU verhängt neue Sanktionen gegen Russland

Nach den Vereinigten Staaten verhängt nun auch die EU neue Sanktionen gegen Russland. Der Vorschlag dafür kam aus Berlin – wegen der auf die Krim gelangten Produkte eines deutschen Herstellers.

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-verhaengt-neue-sanktionen-gegen-russland-15136970.html

