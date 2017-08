Ortega, USA und EU verstärken Druck auf Maduro, nd v. 4.8.17

Allein schon der letzte Satz der nd-Eigenmeldung zeigt die ganze Hilflosigkeit des Westens. Und auch einige journalistische Unwissenheit. „Anerkannt“ werden doch nicht einzelne Institutionen, etwa der Bundesrechnungshof in Deutschland, das neue Verfassungsgericht in Polen usw., sondern immer nur das Land als Ganzes, vertreten durch seine faktische Regierung. Also auch nicht die venezolanische Verfassungsgebende Versammlung oder „Constituyente“ – sie bedarf dieser „Anerkennung“ überhaupt nicht!

Sogar wenn, wie in Ägypten geschehen, die Militärführung das extremistisch dominierte Parlament auseinanderjagt, ist das kein Gegenstand einer Anerkennung oder Nichtanerkennung von Staatseinrichtungen.

Freilich können die USA und die EU-Länder ihre Botschafter zurückrufen oder die diplomatischen Beziehungen abbrechen, aber dann würden sie auch die letzten Brücken für die Opposition abbrechen. (Dass sie bei der mitmischen, ist doch kein Geheimnis.) Und was ein Importstopp für venezolanisches Erdöl für die USA selbst und den Erdöl-Weltmarkt bedeuten würde, ist höchst unklar. Trumps „Drohen, drohen, drohen – und dann nichts tun“ ist nicht gerade eine zielklare Strategie, um das unbotmäßige Land Bolívars zu unterwerfen. Die Chavisten werden ihren kühlen Kopf bewahren.

Da es die Zeitung nicht macht: Herzliche Glückwünsche, compañera Delcy Rodríguez, gewählte Präsidentin der „Constituyente“,des neuen obersten Organs der Volksmacht in Venezuela!

Volker Wirth, Berlin

