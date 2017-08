Washington verschärft seine Rhetorik gegenüber der venezolanischen Regierung unter Präsident Maduro. US-Außenminister Tillerson droht derweil insgeheim mit einer Intervention. Die solchen Eingriffen vorausgehende mediale Dämonisierung des Gegners ist bereits vollbracht.

weiter hier

https://deutsch.rt.com/amerika/55087-venezuela-usa-erklaeren-maduro-zum-diktator-freiwilligen-abgang/

