The mass media in practically every NATO country have, for months, dutifully reechoed

the U.S. governments one-sided portrayal of the Venezuelan crisis. This portrayal aims at discrediting the left-wing Maduro government and ushering into power a right-wing opposition that does not hesitate to use terrorist violence to destabilize the country and seize control.

http://bit.ly/2w9NP8X

