Botschaft Venezuelas veröffentlicht die folgenden Dokumente mit aktuellen Informationen zur Lage in Venezuela

Die Botschaft der Bolivarischen Republik Venezuela übersendet Ihnen

anbei die folgenden Dokumente mit aktuellen Informationen:

* Kommuniqué vom 1. August 2017, mit dem Titel „Venezuela lehnt

illegale und unmoralische Sanktionen des US-Präsident Übung gegen die

Ausübung der souveränen und demokratischen Volksabstimmung ab“. http://bit.ly/2w9Gwyk

* Informationsblatt zur Entscheidung des Obersten Gerichtshofes (TSJ)

der Bolivarischen Republik Venezuela die für Leopoldo López und

Antonio Ledezma beschlossenen Maßnahmen zu widerrufen.

http://bit.ly/2u3mCDL

* Informationsblatt über die Wahlen für eine Verfassungsgebende

Nationalversammlung. http://bit.ly/2vsdwnE

