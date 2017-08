–Die USA wollen laut ihrem Außenminister Rex Tillerson gute Beziehungen zu Russland haben. Beide Länder halten die Terrormiliz Islamischer Staat (IS, auch Daesh) für eine gemeinsame Bedrohung. Dies erklärte Tillerson am Dienstag bei einem Briefing.

weiter hier

https://de.sputniknews.com/politik/20170802316847970-tillerson-beziehnugen-russland-usa/

