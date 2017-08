Mit dem „System Infantrie“ werden Soldaten, Roboter, Sensoren und Waffen zu einem System vernetzt, das auf die Ersetzung des Soldaten an der Front zuläuft

https://www.heise.de/tp/features/Rheinmetall-und-der-gesamtheitlich-integrierte-Soldat-3786589.html

Hier ein bereits vor 10 Jahren entwickeltes Pentagon-Projekt

