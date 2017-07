Was macht die Bundeswehr in Syrien? (Der Freitag)

Syrien/Bundeswehr – Alles schaut auf einen mutmaßlichen vereitelten Terroranschlag und und den toten Verdächtigen, während die Bundesregierung den Kriegseinsatz der Bundeswehr ausweitet….Nun habe ich neben dem Hinweis, dass die Bundesrepublik Deutschland und die Bundeswehr von Anfang an diesem Krieg in und gegen Syrien beteiligt ist (nachlesbar u.a. hier und hier und hier und hier) auch noch ein paar Fragen.

https://www.freitag.de/autoren/hans-springstein/was-macht-die-bundeswehr-in-syrien

