A total of four checkpoints and 14 observation posts have been set up around a safe zone in southwestern Syria and another near Damascus, said Sergei Rudskoy, head of the Main Operational Directorate of the Russian Armed Forces General Staff.

more

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge