$400 per month; $600 if you recruited. Thanks US taxpayers for the salaries you paid to thousands of ISIS mercenaries in Iraq, Libya, and Syria. I hope you’re proud of the result: 100,000 Syrian soldiers killed. You WILL reap the whirlwind. Either you’re a part of the solution or you’re a part of the problem. Which are you? #UNRIG

http://archive.is/EL1Su#selection-1947.199-1947.358

