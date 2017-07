Plädoyer für einen Neuanfang der Beziehungen – Wir verlieren Russland Schluss mit den Sanktionen! Russland muss wieder als Partner des Westens geachtet und akzeptiert werden. -Russische Bürger müssen spüren, dass sie in Europa willkommen sind. – Gastbeitrag. von Martin Hoffman (Tagesspiegel)

Dies ist ein Weckruf. Ein Weckruf an all jene in der Politik, die schlafwandelnd auf die Überlegenheit des Westens vertrauen. An diejenigen, die davon überzeugt sind, der Westen müsse endlich Stärke zeigen und seine Sanktionen verstärken. Auch an jene Ostpolitiker mit Augenmaß, die auf den Dialog setzen, aber überzeugt sind, ein Krieg sei ausgeschlossen und am Ende werde die Vernunft siegen.

weiter

http://www.tagesspiegel.de/meinung/plaedoyer-fuer-einen-neuanfang-der-beziehungen-wir-verlieren-russland/10992794.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge