The recapture of Mosul is an achievement of the Iraqi people while the US is trying to highjack it and claims it was them who „led that war,“ Iraq’s Vice President Nouri al-Maliki has told the RIA Novosti news agency.

https://www.rt.com/news/397171-iraq-vice-president-victory-interview/

