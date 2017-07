Europa taumelt und die Welt gerät aus den Fugen … Was ist zu tun? – Neue Debatte @ COOP Anti-War Café Berlin

https://www.eventbrite.com/e/europa-taumelt-und-die-welt-gerat-aus-den-fugen-was-ist-zu-tun-tickets-34896546510?ref=wpwidget

Die moderne westliche Zivilisation wird von zwei Säulen getragen: Erstens von Nationalstaaten und mit demokratischen Illusionen vermischtem Nationalismus; zweitens durch die absolute Geltung des Privateigentums mit uneingeschränkter Verfügungsgewalt über sämtliche Produktionsmittel und entsprechender Befehlsgewalt über die damit verbundenen Arbeitsplätze und die von diesen abhängigen Menschen.

Nationen sind aus ideologischen Gründen konstruierte Gebilde. Mit Hilfe der imaginierten Nation steckten traditionelle Kapitalgruppen die Grenzen ihres heimischen Marktes und die Reichweite ihres politischen und staatlichen Einflussbereiches ab.

Denken in Nationen und überheblicher Nationalismus entmündigen die Völker und machen die unteren Klassen zu Modelliermasse in den Händen der wirtschaftlichen und politischen Elite.

Es tobt bereits ein ökonomischer Weltkrieg im globalen Mächtespiel. Die Warlords aus Finanzen und Wirtschaft haben ausschließlich den Anstieg ihrer eigenen Zahlen und Bilanzen im Blick. Ihre Großmacht- und Hegemonialpolitik hinterlässt verbrannte Erde in Bezug auf die Welternährung, das Weltklima, die planetare Ökologie und Abermillionen von Kriegs-, Armuts- und Klimaflüchtlingen.

Doch das kapitalistische System hat die Grenzen überschritten: Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, Energiekrise, Bankenkrise, wachsende soziale Ungleichheit, Kriege, Terrorismus und ökologischer Kollaps – Europa taumelt und die Welt gerät aus den Fugen. Was ist zu tun?

Zwei strategische Ziele in den G7 und G20 Staaten stehen im Mittelpunkt der Lesung und Debatte mit dem Historiker Reinhard Paulsen und dem Philosophen Christian Ferch(Moderation):

Die Abschaffung sinn- und nutzloser Strukturen des Finanzkapitalismus und die Demontage der Waffen- und Kriegsindustrie!

– – – –

COOP Anti-War Café Kunst-Bar downtown Berlin (Alexanderplatz/Hackescher Markt)

Rochstr. 3

10178 Berlin

U-Bahn Weinmeisterstr/Alexanderplatz

S-Bahn Hackescher Markt/Alexanderplatz

Eintritt frei/Hutspende

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge