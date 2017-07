04.05.2017

Die militärische Stärke Nazi-Deutschlands war auf das hohe Wirtschaftspotential des Aggressor-Landes zurückzuführen. Für die Wehrmacht, Luftwaffe und Kriegsmarine arbeiteten im Laufe des Krieges die größten deutschen und europäischen Konzerne. Welche weltweit bekannten Firmen waren für das Dritte Reich tätig? – Lenta.ru hat sie zusammengefasst.

Hier weiterlesen: https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20170504315642701-industrielle-der-nazi-zeit/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge